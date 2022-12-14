Назван рост перевалки грузов через Бакинский порт в Швейцарию

БАКУ /Trend/ - В январе - ноябре 2022 года через Бакинский морской международный торговый порт в Швейцарию было перевалено 142 309 тонн грузов.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на публикацию Бакинского порта в Facebook, в аналогичном периоде прошлого года было перевалено 58 656 тонн грузов.

Таким образом, объем перевалки в годовом исчислении вырос более чем в два раза.

Отметим, что транзитными грузами в основном являются: минеральное топливо, смазочные материалы, промышленная, пищевая и химическая продукция, сырье, машины и транспортное оборудование и т.д.

Также в публикации говорится, что в Бакинском порту побывала швейцарская делегация, состоящая из дипломатов, представителей правительства, а также руководителей 20 ведущих швейцарских компаний, во главе с сопредседателем Совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Швейцарией и Азербайджаном Эрвин Боллингером. Делегацию сопровождала посол Швейцарии в Азербайджане и Туркменистане Мюриэль Пеневейре. На встрече с руководством порта были обсуждены стратегические взгляды на расширение торговых возможностей между швейцарскими компаниями и Бакинским портом. Члены делегации отметили важную роль Среднего коридора для глобальной связи и экономической интеграции, а также решающее значение Бакинского порта вдоль торговых коридоров в регионе для соединения глобальной цепочки поставок и бизнеса.