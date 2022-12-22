В Азербайджане построят новое судно типа Ro-Pax (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) и ООО "Бакинский судостроительный завод" подписали договор о строительстве еще одного судна-парома типа Ro-Pax для перевозки пассажиров, автомобилей и железнодорожных вагонов.

Как сообщили в четверг Trend в ASCO, документ подписали председатель правления ASCO Рауф Велиев и председатель правления завода Эльшад Нуриев.

На церемонии подписания было отмечено, что новое судно-паром является идентичным паромам "Азербайджан" и "Зарифа Алиева".

Новое судно позволит перевозить 100 пассажиров, 56 вагонов-цистерн или 46 полувагонов, или 50 полуприцепов.

Общая длина парома составит 154,5 метра, ширина – 17,7 метра, а высота борта - 7,5 метра. Постоянный экипаж будет состоять из 30 человек.