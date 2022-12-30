В Азербайджане возросло число перевозчиков автотранспортом - замминистра

БАКУ /Trend/ - Количество национальных перевозчиков Азербайджана автомобильным транспортом увеличилось в 2022 году со 107 до 208.

Об этом, как сообщили в пятницу Trend в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана, сказал заместитель министра Рахман Хумматов.

По его словам, в прошлом году количество автомобилей частных перевозчиков составляло 3,432 тысячи, однако в этом году их число превысило восемь тысяч.

Хумматов подчеркнул, что более 2,5 тысячи водителей приняли участие в тренингах по профессиональной подготовке, организованных учебно-образовательным центром Агентства наземного транспорта.

"В будущем ожидается привлечение к этим курсам еще восьми тысяч водителей", - сказал он.

Замминистра сообщил, что на 2023 год квота разрешений Международного автомобильного форума для Азербайджана установлена ​​в объеме 1,49 тысячи единиц (на 270 больше, чем в 2022 году).

"С этими разрешениями можно осуществлять неограниченное количество международных грузовых перевозок в 43 страны Европы в течение года. Распределение данного вида разрешений среди перевозчиков осуществляется в соответствии с требованиям Хартии качества. Согласно ним, для осуществления перевозок с разрешениями Международного автомобильного форума перевозчики и водители должны соответствовать критериям, среди которых деловая репутация, профессиональная компетентность и другие, а транспортные средства должны соответствовать техническим и экологическим нормам", - добавил он.