Непогода не повлияла на работу Бакинского морского порта

БАКУ /Trend/ - Бакинский международный морской торговый порт продолжает работать в штатном режиме.

Об этом сказал в понедельник Trend глава пресс-службы Бакинского порта Эльмар Хабибли.

По его словам, все портовые операции осуществляются в штатном режиме.

"В целом, непогода, наблюдаемая в Баку не повлияла на работу нашего порта. Однако, в связи сильным ветром некоторые работы выполняемые на большой высоте были приостановлены. Приняты меры для обеспечения безопасности работников порта", - подчеркнул Хабибли.

Отметим, что с прошлой ночи в Баку и на Абшеронском полуострове идет снег. Сегодня температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью до 2 °С мороза, днем около 0 °С. Неустойчивые погодные условия в столице продлятся до 12 января.