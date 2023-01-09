Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Транспорт

Непогода не повлияла на работу Бакинского морского порта

Транспорт Материалы 9 января 2023 12:10 (UTC +04:00)
Непогода не повлияла на работу Бакинского морского порта

Читайте Trend в

Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Бакинский международный морской торговый порт продолжает работать в штатном режиме.

Об этом сказал в понедельник Trend глава пресс-службы Бакинского порта Эльмар Хабибли.

По его словам, все портовые операции осуществляются в штатном режиме.

"В целом, непогода, наблюдаемая в Баку не повлияла на работу нашего порта. Однако, в связи сильным ветром некоторые работы выполняемые на большой высоте были приостановлены. Приняты меры для обеспечения безопасности работников порта", - подчеркнул Хабибли.

Отметим, что с прошлой ночи в Баку и на Абшеронском полуострове идет снег. Сегодня температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью до 2 °С мороза, днем около 0 °С. Неустойчивые погодные условия в столице продлятся до 12 января.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости