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Названо число судов, отремонтированных на верфи завода “Зых”

Транспорт Материалы 11 января 2023 11:14 (UTC +04:00)
Названо число судов, отремонтированных на верфи завода “Зых”

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В 2022 году на судоремонтно-строительном заводе “Зых” ЗАО “Азербайджанское каспийское морское пароходство” (ASCO) отремонтировано 33 судна различных типов.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на ASCO, что из общего числа судов выполнен капитальный ремонт 13, доковый ремонт - 12, и текущий ремонт восьми судов.

Из них 26 принадлежали морскому транспортному флоту АСКО, пять - Каспийскому морскому нефтяному флоту, два - сторонним организациям.

Процесс ремонта проводился в соответствии с требованиями Международной конвенции с участием высококвалифицированных специалистов ASCO.

Отметим, что судоремонтно-строительний завод “Зых” предоставляет широкий спектр профессиональных услуг по ремонту судов и морской инженерии. Основное направление деятельности завода - ремонт судов и технического оборудования и изготовление различных видов запасных частей для судов на основе заказов. Кроме того, с 2017 года завод осуществляет строительство судов малого водоизмещения, прошедших соответствующую сертификацию.

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