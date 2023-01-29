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Stadler Rail готов предложить Азербайджану сервисные услуги

Транспорт Материалы 29 января 2023 09:09 (UTC +04:00)
Stadler Rail готов предложить Азербайджану сервисные услуги

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Швейцарский производитель железнодорожного подвижного состава Stadler Rail готов предложить ЗАО "Азербайджанские железные дороги" сервисные услуги.

Как сообщили Trend в пресс-службе Stadler Rail, возможна поставка запасных частей, а также полное обслуживание поездов.

"Договор на поставку поездов FLIRT между Stadler Rail и АЖД предусматривает гарантию сроком два года. Гарантийные работы будут осуществляться на площадях депо ЗАО "Азербайджанские железные дороги"", - добавили в пресс-службе.

Отметим, что в 2019 году ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и Stadler Rail подписали контракт на поставку первых 10 одноэтажных поездов FLIRT, из которых четыре поезда спроектированы как межрегиональные дизель-электрические поезда, три электропоезда - как межрегиональные и три как региональные. Первые поезда по заказу сейчас находятся на разных производственных стадиях. Согласно графику, поставка четырёх дизель-электрических поездов планируется до конца 2023 года, а остальных шести - в 2024 году.

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