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Погодные условия не повлияли на междугороднее автобусное сообщение

Транспорт Материалы 17 февраля 2023 17:47 (UTC +04:00)
Погодные условия не повлияли на междугороднее автобусное сообщение

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Регулярные межрайонные и междугородние автобусные рейсы осуществляются согласно расписанию.

Об этом сказали в пятницу Trend в Агентстве наземного транспорта Азербайджана.

В агентстве отметили, что снежная погода наблюдаемая в районах и Баку не повлияла на расписание и движение автобусов.

"В связи с погодными условиями, для обеспечения безопасной и бесперебойной работы автобусов на межрайонных и междугородних регулярных маршрутах, региональным автовокзальным комплексам были даны соответствующие поручения", - добавили в агентстве.

Агентство неоднократно предупреждало перевозчиков о подготовке транспорта к зимнему сезону и необходимости принятия для этого необходимых мер.

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