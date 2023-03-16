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Названа дата сдачи в эксплуатацию таможенного поста на границе Азербайджана с РФ

Транспорт Материалы 16 марта 2023 14:39 (UTC +04:00)
Названа дата сдачи в эксплуатацию таможенного поста на границе Азербайджана с РФ

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - 17 марта состоится официальная церемония сдачи в эксплуатацию таможенного поста "Ханоба".

Как сообщает в четверг Trend, в церемонии примут участие заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев, заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук, а также другие официальные лица.

Ожидается, что ввод в эксплуатацию таможенного поста "Ханоба" позволит пропускать дополнительно до тысячи грузовых автомобилей в день.

Отметим, что таможенный пост "Ханоба" расположен на границе Азербайджана с Российской Федерацией.

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