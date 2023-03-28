Российская авиакомпания запускает новые рейсы в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Российская авиакомпания "ИрАэро" открывает новое направление полетов по маршруту Новосибирск-Баку-Новосибирск.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на авиакомпанию, полеты из Новосибирска в Баку будут осуществляться два раза в неделю - по пятницам и воскресеньям, а из Баку в Новосибирск - по средам и субботам.

"Первый рейс Новосибирск-Баку запланирован на 31 марта. Из Новосибирска воздушное судно отправится в 14:00 (GMT +7) с прибытием в Баку в 15:40 (GMT +4). Время в полете составит четыре часа 40 минут. Обратный рейс будет осуществляться в 23:10 с прибытием в Новосибирск в 06:00. Время полета будет составлять три часа 50 минут", - говорится в расписании "Ираэро".

Кроме того, Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) разрешили "ИрАэро" совершать полеты из Омска в Баку. Авиакомпания планирует летать в столицу Азербайджана три раза в неделю.

Отметим, что на сегодня из аэропортов Омска в Баку прямые рейсы не осуществляются.

Напомним, что cогласно решению Кабмина Азербайджана, с 06:00 28 марта 2023 года при въезде в Азербайджан иностранных граждан и граждан других стран, постоянно проживающих в этих странах, а также лиц без гражданства предоставление паспорта COVID-19 не требуется.