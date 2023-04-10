АЖД доставила в страну технику нового поколения для увеличения объема транзитных перевозок (ФОТО)

В целях оздоровления железнодорожной инфраструктуры и значительного увеличения объема транзитных перевозок ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) обеспечило закупку и доставку в страну 303 вагонов-платформ и 18 дрезин. Оснащающая свой парк подвижного состава, машин и механизмов техникой нового поколения, АЖД изо дня в день укрепляет свою конкурентоспособность в сфере международных перевозок.

10 апреля с участием представителей прессы в новом Баладжарском локомотивном депо проведен осмотр соответствующей техники.

Начальник Департамента инфраструктуры АЖД Эльчин Зульфугаров отметил, что для осуществления скоростных и качественных перевозок по железной дороге, прежде всего, необходимо периодически оздоравливать инфраструктуру. «Дрезины нового поколения позволят гибко осуществлять ремонтно-строительные работы в области дорожного хозяйства, электроснабжения, а также сигнализации, содержать инфраструктуру в надлежащем состоянии и, следовательно, внесут существенный вклад в безопасность движения», - сказал он.

По словам начальника Департамента грузоперевозок АЖД Эмиля Ахмедова, 303 новых вагона-платформы предоставят широкие возможности для увеличения объема транзитных перевозок, в частности в направлении Восток-Запад. «Наша цель – с учетом выгодного географического расположения Азербайджанской Республики выступить в роли основного звена мультимодальной транспортной цепи и поддержать превращение нашей страны в главный транспортный хаб региона», - добавил он.

В целях обеспечения непрерывности грузоперевозок и оптимизации операций AЖД разрабатывает и осуществляет комплексный план мероприятий в направлении устранения инфраструктурных ограничений на всех маршрутах, синхронизации операций, эффективного распределения подвижного состава по соответствующим коридорам.

Отметим, что выступающая в роли основного локомотива в сухопутных грузоперевозках АЖД в первом квартале текущего года перевезла 4 441 970 тонн грузов, что на 17% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Напомним, в первом квартале 2022 года АЖД перевезла 3 810 144 тонны грузов.