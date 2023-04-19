В Азербайджане в дни праздника Рамазан будут задействованы дополнительные межрайонные автобусы

БАКУ /Trend/ - Агентство наземного транспорта во избежание скопления пассажиров выпустит на линии в период праздника Рамазан дополнительно до 100 пассажирских автобусов.

Об этом сказали в среду Trend в Агентстве наземного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Было отмечено, что все автовокзальные комплексы на территории Азербайджана, в целях обеспечения населения качественными и устойчивыми транспортными услугами в период праздника Рамазан, с 20 по 25 апреля будут работать в усиленном режиме. Особый контроль будет осуществляться за интервалом выхода автобусов на маршруты и соблюдением водителями правил безопасности при перевозке пассажиров.