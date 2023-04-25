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Запущены автобусные рейсы в освобожденное от оккупации село Талыш

Транспорт Материалы 25 апреля 2023 16:20 (UTC +04:00)
Запущены автобусные рейсы в освобожденное от оккупации село Талыш

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Запущены автобусные рейсы в направлении освобожденного от оккупации села Талыш Тертерского района.

Об этом сказали в среду Trend в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

"В рамках программы «Большого возвращения» Агентство наземного транспорта Азербайджана запускает автобусные маршруты в село Талыш Тертерского района. Рейсы будут выполняться два раза в сутки", - сказали в министерстве.

Отметим, что в селе Талыш сейчас проживает 90 человек (20 семей). На следующем этапе планируется переселить в село 158 семей.

Запущены автобусные рейсы в освобожденное от оккупации село Талыш
Запущены автобусные рейсы в освобожденное от оккупации село Талыш
Запущены автобусные рейсы в освобожденное от оккупации село Талыш
Запущены автобусные рейсы в освобожденное от оккупации село Талыш
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