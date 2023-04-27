К Среднему коридору присоединятся еще три страны - Гайдар Абдикеримов

БАКУ /Trend/ - Со второй половины текущего года к Транскаспийскому международному транспортному маршруту (Средний коридор, или ТМТМ) присоединятся еще три страны - Сингапур, Болгария и Литва.

Об этом, как сообщает в четверг Trend со ссылкой на зарубежные СМИ, сказал генеральный секретарь ассоциации ТМТМ Гайдар Абдикеримов на международной конференции «Asia Grain Conference» в Алматы.

По его словам, ожидается присоединение также Австрии, Венгрии и Германии, очень активно интересуются и французские экспедиторы.

"В ближайшие пять лет в инфраструктуру и повышение эффективности процессов на Транскаспийском международном транспортном маршруте (ТМТМ) будет инвестировано около пяти миллиардов евро. ТМТМ играет важную роль в интеграции производителей в Центральной Азии с мировыми рынками в направлении Турции, стран Северной Африки и Южной Европы", - сказал он.

Генсек напомнил, что инициаторами ТМТМ были Азербайджан, Казахстан и Грузия.

"Цель данного маршрута заключается в обеспечении транзита грузов через такие страны, как Китай, Казахстан, через Каспийское море – Азербайджан, Грузию, Турцию, Украину, Польшу, Румынию. Эти восемь стран ведут работу в рамках проекта с 2017 года. Со второй половины текущего года к ним присоединятся еще три страны - Сингапур, Болгария и Литва. Кроме того, ожидаем присоединения к этому Австрии, Венгрии и Германии, очень активно интересуются и французские экспедиторы", - сказал он.

Абдикеримов также сказал, что основное направление для экспорта зерна в рамках ТМТМ – Турция, в частности порт Мерсин, где расположена крупная зерновая биржа, которая распределяет доставленную продукцию в страны так называемого Магриба, страны Ближнего Востока и Северной Африки.

Отметим, что общий объём перевозок грузов по ТМТМ в 2022 году составил 1,485 миллиона тонн, что в 2,5 раза, или на 898 тысяч тонн больше, чем в 2021 году.