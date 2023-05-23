Сдано в эксплуатацию построенное по проекту ASCO буксирное судно (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Сдано в эксплуатацию буксирное судно ASCO-1, построенное на судоремонтно-строительном заводе "Зых" ЗАО "Азербайджанского морского Каспийского пароходства" (ASCO), сообщает во вторник Trend.

По данным ЗАО, длина судна составляет 26 метров, ширина - 6,7 метра, высота борта - три метра, дедвейт - 14 тонн. Судно может развивать скорость до девяти узлов (16,7 км/ч). Его грузоподъемность составляет до трех тонн. Судно находится на балансе Каспийского нефтяного флота.

Оно построено по проекту, подготовленному сотрудниками Каспийского проектного научно-исследовательского института ASCO.

Следует отметить, что на заводе "Зых", помимо оказания широкого спектра профессиональных судоремонтных и морских инженерных услуг, с 2017 года осуществляется строительство судов на основании соответствующей сертификации. В настоящее время на заводе продолжается строительство еще пяти кораблей этого же типа.