С июня FlyArystan открывает новый авиарейс из Баку в Астану

БАКУ /Trend/ - Третьего июня 2023 года состоится открытие первого рейса по маршруту Баку - Астана.

Как сообщает в пятницу Trend, перевозка пассажиров будет осуществляться авиакомпанией FlyArystan.

Вылет из Международного аэропорта Гейдар Алиев в Баку запланирован на 02:15 (по местному времени), а прибытие в Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев в Астане - в 07:35 (по местному времени). Длительность полета составит 3 часа 20 минут.

Отметим, что FlyArystan на сегодняшний день летает в Баку из Актау по пятницам и воскресеньям, а с третьего июня ожидается запуск рейса по маршруту Баку - Астана.