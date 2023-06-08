Индийская авиакомпания планирует запустить новые авиарейсы в Казахстан и Узбекистан

БАКУ /Trend/ - Индийская авиакомпания "IndiGo" планирует открыть рейсы из Индии в Казахстан и Узбекистан, сообщает Trend.

Согласно данным авиакомпании, в сентябре нынешнего года, авиакомпания запустит прямые авиарейсы из Нью-Дели (Индия) в Алматы (3 раза) и Ташкент (4 раза).

В целом "IndiGo" планирует добавить 174 новых еженедельных международных рейсов в период с июня по сентябрь 2023 года, включая новые направления, маршруты и частоты, чтобы удовлетворить растущий спрос на международные поездки связанные с Индией.

Авиакомпания "IndiGo" является одним из самых быстрорастущих бюджетных авиаперевозчиков в мире. Имея парк из более чем 300 самолетов, авиакомпания выполняет более 1,8 тысячи рейсов в день и соединяет 78 внутренних и 26 международных направлений.