БАКУ /Trend/ - Япония намерена сотрудничать с Туркменистаном в области диверсификации транспортных маршрутов, что имеет важное значение для Центральной Азии.

Об этом сказали Trend в посольстве Японии в Туркменистане.

Было отмечено, что Япония придает важное значение сотрудничеству с Туркменистаном для стабильного развития двусторонних отношений.

В посольстве сказали, что на данный момент, Япония намерена оказывать поддержку своим компаниям в работе в Туркменистане, а также развивать двустороннее сотрудничество в области профессиональной подготовки кадров, культуры и декарбонизации.

В диппредставительстве подчеркнули, что на протяжении многих лет, высшее руководство Туркменистана активно способствовало укреплению и развитию партнерства с Японией, внеся значительный вклад в различные сферы сотрудничества, что поспособствовало установлению прочных связей между двумя странами.