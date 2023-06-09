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Япония намерена сотрудничать с Туркменистаном в области диверсификации транспортных маршрутов

Транспорт Материалы 9 июня 2023 07:40 (UTC +04:00)
Япония намерена сотрудничать с Туркменистаном в области диверсификации транспортных маршрутов

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ /Trend/ - Япония намерена сотрудничать с Туркменистаном в области диверсификации транспортных маршрутов, что имеет важное значение для Центральной Азии.

Об этом сказали Trend в посольстве Японии в Туркменистане.

Было отмечено, что Япония придает важное значение сотрудничеству с Туркменистаном для стабильного развития двусторонних отношений.

В посольстве сказали, что на данный момент, Япония намерена оказывать поддержку своим компаниям в работе в Туркменистане, а также развивать двустороннее сотрудничество в области профессиональной подготовки кадров, культуры и декарбонизации.

В диппредставительстве подчеркнули, что на протяжении многих лет, высшее руководство Туркменистана активно способствовало укреплению и развитию партнерства с Японией, внеся значительный вклад в различные сферы сотрудничества, что поспособствовало установлению прочных связей между двумя странами.

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