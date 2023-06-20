TRACECA и ТМТМ работают над привлечением дополнительных грузов в Средний коридор

БАКУ /Trend/ - TRACECA и Ассоциация Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ или Средний коридор) работают над привлечением дополнительных грузов в этот маршрут.

Об этом сказал Trend генеральный секретарь ассоциации ТМТМ Гайдар Абдикеримов.

По его словам, ТМТМ и постоянный секретариат межправительственной комиссии (ПС МПК) TRACECA имеют четкие договоренности.

"В феврале нынешнего года мы подписали меморандум о сотрудничестве в целях развития транспортных маршрутов, привлечению новых товаров и грузов. Также, в рамках подписанного документа мы будем обмениваться информацией, касающейся транспорта и укрепления социально-экономических условий в регионах Европы, Кавказа и Азии, что в свою очередь, позволит создать благоприятный инвестиционный климат", - сказал он.

Абдикеримов подчеркнул, что в векторе Восток - Запад и Запад - Восток TRACECA и ТМТМ преследуют одинаковые цели.

Отметим, что документ подписали генеральный секретарь ПС МПК TRACECA Асет Асавбаев и генеральный секретарь ТМТМ Гайдар Абдикеримов. Церемония подписания состоялась в ходе шестнадцатого ежегодного заседания МПК TRACECA в Тбилиси.