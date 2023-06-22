Туркменские паромы осуществили десятки рейсов в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - С января по май текущего года туркменские паромы "Беркарар" и "Багтыяр" осуществили 70 рейсов в Азербайджан, перевезя значительное количество грузов, сообщает в понедельник Trend.

Согласно официальным данным, Туркменские паромы успешно перевезли десятки тысяч тонн транзитных и импортных грузов, включая стройматериалы, металлоконструкции, продовольственные продукты, товары лёгкой промышленности, оборудование и технику, которые были доставлены в вагонах и грузовых автомобилях.

Экспортная продукция Туркменистана, включая агропромышленную продукцию, изделия текстильной промышленности, полимеры и минеральные удобрения от предприятий Государственного концерна "Туркменхимия" и других компаний, также была отправлена на паромах в Азербайджан.

Отметим, что значительный объем транспортировки грузов по Каспийскому морю отражает укрепление сотрудничества между Туркменистаном и Азербайджаном в сфере логистики.

Паромы продолжают играть важную роль в обеспечении эффективного и надежного транспорта грузов между двумя странами, способствуя развитию торговых и экономических связей.