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В Азербайджане прошла презентация цифровой платформы управления судоходством

Транспорт Материалы 22 июня 2023 19:14 (UTC +04:00)
В Азербайджане прошла презентация цифровой платформы управления судоходством

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) состоялась презентация морской цифровой платформы "ShipSure" одной из ведущих мировых судоходных компаний V.Group, сообщает в четверг Trend.

По данным ЗАО, представители компании провели встречу с сотрудниками ASCO с целью обмена опытом.

"Платформа "ShipSure" была создана 15 лет назад и имеет ряд преимуществ. Глобальная платформа управления судоходством играет важную роль в сборе и передаче данных (оперативных, технических, финансовых, деловых и военно-морских) клиентам в отдельных областях. Доступ к программе возможен через устройства iOS или Android", - говорится в сообщении ЗАО.

В Азербайджане прошла презентация цифровой платформы управления судоходством
В Азербайджане прошла презентация цифровой платформы управления судоходством
В Азербайджане прошла презентация цифровой платформы управления судоходством
В Азербайджане прошла презентация цифровой платформы управления судоходством
В Азербайджане прошла презентация цифровой платформы управления судоходством
В Азербайджане прошла презентация цифровой платформы управления судоходством
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