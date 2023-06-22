В Азербайджане прошла презентация цифровой платформы управления судоходством

БАКУ /Trend/ - В ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) состоялась презентация морской цифровой платформы "ShipSure" одной из ведущих мировых судоходных компаний V.Group, сообщает в четверг Trend.

По данным ЗАО, представители компании провели встречу с сотрудниками ASCO с целью обмена опытом.

"Платформа "ShipSure" была создана 15 лет назад и имеет ряд преимуществ. Глобальная платформа управления судоходством играет важную роль в сборе и передаче данных (оперативных, технических, финансовых, деловых и военно-морских) клиентам в отдельных областях. Доступ к программе возможен через устройства iOS или Android", - говорится в сообщении ЗАО.