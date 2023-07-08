Пассажироперевозки ж/д транспортом Азербайджана значительно возросли

БАКУ /Trend/ - Перевозка пассажиров ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в январе-июне 2023 года составила порядка 3,231 миллиона человек.

Как сообщили Trend в ЗАО, этот показатель вырос на 52 процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

"Так, только на Абшеронской кольцевой железнодорожной линии было перевезено порядка 3,1 миллиона человек, что на 47 процентов превышает показатель января-июня 2022 года. На междугородних линиях пассажиропоток составил 125 772 человека. На маршруте Баку - Габала - Баку, запущенном с 18 марта нынешнего года, было перевезено 9 704 человека", - добавили в пресс-службе ЗАО.

Отметим, что пассажироперевозки в Азербайджане в январе-мае превысили 742,8 миллиона человек, что на 19 процентов превышает показатель января-мая 2022 года. Большая часть пассажиров (87,1 процента) была перевезена автотранспортом, 12,4 процента – метрополитеном, 0,5 процента – другими видами транспорта.