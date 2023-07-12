ЗАО "ASCO" приступило к внедрению новых модулей платформы "SAP ERP" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) приступило к реализации проектов "Управление энергоэффективностью", "Модуля планирования и выполнения ремонтов, технического обслуживания" и "Модуля управления материальными потоками" платформы "SAP ERP", сообщает в среду Trend.

Согласно информации, заместитель начальника отдела технической эксплуатации флота ASCO Эльчин Гулиев отметил, что проекты разработаны и реализованы в соответствии с международной практикой.

Таким образом, проект "Управление энергоэффективностью" осуществляется в соответствии с Международной конвенцией "О предотвращении загрязнения моря с судов" (MARPOL 73/78), документами Комитета по защите морской среды (MEPC) "Управление энергоэффективностью судов" и "Использование показателя энергоэффективности судна".

Целью внедрения «модуля планирования и выполнения ремонтов, технического обслуживания» является управление важными процессами планирования и профилактического обслуживания, связанными с ремонтом судов, в полностью автоматическом режиме. Таким образом, посредством данного модуля в плановом порядке осуществляется техническое обслуживание, капитальный и судостроительный ремонты, в установленном порядке проводятся периодические работы по техническому обслуживанию, осмотру и ремонту различных запасных частей, машин и механизмов корабля.

Кроме того, он позволяет с помощью аналитики прогнозировать аналогичные технические отказы, которые могут возникнуть на однотипных судах в течение срока их эксплуатации, и предотвращать их с помощью предупредительных мер. Тем самым создаются условия для повышения контроля над оперативностью процессов планового технического обслуживания и ремонта и принятия более гибких решений.

Проект "Модуль управления материалами" позволяет еще больше улучшить планирование запасных частей, оборудования и материалов, необходимых для судов, судоремонтных предприятий и площадок ASCO.

Таким образом, данный модуль позволяет системе автоматически анализировать складские остатки, определять минимальные остатки на складах необходимых запасных частей и товаров, а также автоматически формировать системой заказы на позиции, снижающие неснижаемые остатки, в комплексе с разделом "Ремонт, модуль планирования и выполнения технического обслуживания".

В направлении применения "Модуля управления материальными потоками" ASCO проведена унификация всех товаров, оборудования и запчастей в системе, с целью формирования детального заказа, полностью подробной технической спецификации каждой важной запчасти. Оборудование и товары, необходимые для отправки, должны быть подготовлены и это включено в систему SAP ERP.

Напомним, что ранее в ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) состоялась презентация морской цифровой платформы "ShipSure" - одной из ведущих мировых судоходных компаний V.Group.