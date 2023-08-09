Запускается прямой авиарейс из Греции в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Греческая авиакомпания Aegean Airlines начнет выполнять прямые рейсы по маршруту Афины - Баку - Афины.

Как сообщает в среду Trend, к выполнению рейсов авиакомпания приступит с 29 сентября текущего года.

Согласно расписанию Aegean Airlines, полеты будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и пятницам.

Первый рейс будет осуществлен из Афин 29 сентября в 23:05 (GMT +3) с прибытием в столицу Азербайджана в 03:20 (GMT +4). Длительность полета составит 3 часа 15 минут. Рейсы в обратном направлении будут выполняться в 04:20 (GMT +4), а прибытие в Афины - в 06:50 (GMT +3). Длительность полета составит 3 часа 30 минут.

Напомним, что в январе-июне текущего года регулярные рейсы в Международный аэропорт Гейдар Алиев выполнили 57 иностранных авиакомпаний. Больше всего пассажиров перевезли авиакомпании: Turkish Airlines, Utair, «Аэрофлот», flydubai и WizzАir. Общий пассажиропоток аэропорта Гейдар Алиев в указанный период увеличился в 1,5 раза и достиг более 2,464 миллиона человек. 49,82 процента всех перевезенных пассажиров приходится на долю международных авиаперевозчиков. Иностранные авиакомпании перевезли более 1,237 миллиона пассажиров. Остальная часть пассажирских перевозок (1,226 миллиона человек) была осуществлена авиакомпанией AZAL.