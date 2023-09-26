Латвия заинтересована в углублении транспортного сотрудничества с Туркменистаном

БАКУ /Trend/ - Латвия заинтересована в углублении сотрудничества в области транспорта с Туркменистаном, сообщает во вторник Trend.

Латвия определила следующие приоритеты в сотрудничестве с Туркменистаном: это воздушный транспорт, управление аэропортами, развитие автомобильного транспорта и сотрудничество в области технического обслуживания железнодорожного подвижного состава.

"Латвия готова поделиться своим опытом в вопросах, связанных с реформированием портов, а также посредством обучения персонала аэропортов. По нашему мнению, чрезвычайно важно развивать надежные и эффективные транспортные коридоры между ЕС и Центральной Азией, поэтому сотрудничество Латвии и Туркменистана могло бы сыграть важную роль", - сказали в МИД Латвии.

Кроме того, было подчеркнуто, что на фоне боевых действий в Украине укрепление взаимосвязанности и устойчивых транспортных связей между Центральной Азией и Европой имеет первостепенное значение, и Латвия готова углубить свой диалог с туркменской стороной в этом отношении.

Отметим, что сотрудничество в области транспорта между Латвией и Туркменистаном является важным элементом их экономических отношений. Обе страны активно работают над укреплением связей в этой области, что способствует увеличению торговых потоков, улучшению инфраструктуры и обмену опытом.