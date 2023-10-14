Комитет по стандартизации Автомобильного транспорта утвердил проект изменений касательно ЕВРО-6 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Технический комитет по стандартизации Автомобильного транспорта единогласно утвердил проект изменений стандарта AZS 636-2012 "Автомобильный транспорт. Экологические классы" касательно экологического класса ЕВРО-6, сообщает в субботу Trend.

Согласно данным Азербайджанского института стандартизации, состоялось очередное заседание Технического комитета по стандартизации автомобильного транспорта (AZSTAND/TK 19).

На встрече присутствовали представители Азербайджанского института стандартизации, Главного управления государственной дорожной полиции, Бакинского транспортного агентства, министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, Азербайджанского технического университета, Агентства наземного транспорта Азербайджана при министерстве цифрового развития и транспорта и другие.

В ходе заседания были обсуждены задачи, поставленные перед Техническим комитетом по "Государственной программе по безопасности дорожного движения в Азербайджанской Республике на 2019-2023 годы", утвержденной Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 27 декабря 2018 года № 852, и определены меры, которые необходимо принять.

При этом на основе консенсуса было решено, что работа ведется в соответствии с Планом мероприятий на 2023 год, включая принятие трех проектов государственных стандартов и периодическое рассмотрение одного государственного стандарта.

Напомним, что Технический комитет по стандартизации транспорта и транспортной инфраструктуры (AZSTAND/TK43) был создан 9 октября 2023 года Азербайджанским институтом стандартизации (AZSTAND), подведомственным Государственной службе по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики.