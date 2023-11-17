АЖД и Stadler обсудили вопросы строительства Регионального сервисного центра в Баку

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) и Stadler Rail Group обсудили вопросы строительства Регионального сервисного центра в Баку, сообщает в пятницу Trend.

Согласно данным АЖД, состоялась встреча председателя АЖД Ровшана Рустамова с делегацией, возглавляемой председателем совета директоров «Stadler Rail Group» Питером Шпулером.

Напомним, что по соглашению, подписанному между ADY и «Stadler Rail Group» в октябре 2023 года, до конца текущего года планируются поставка в нашу страну, испытания и ввод в эксплуатацию четырех новых пассажирских поездов, а также проектирование и строительство Регионального сервисного центра, который начнет работать в Баку и будет обслуживать все виды подвижного состава марки "Stadler".

В ходе встречи также были проведены переговоры по подготовке местных специалистов и машинистов, которые будут обслуживать подвижной состав «Stadler».

Отметим, что еще шесть пассажирских поездов, заказанных у швейцарской компании Stadler Rail Group, планируется доставить в страну в течение следующего года.

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