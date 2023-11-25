Азербайджан и ЕЭК ООН обсудили развитие сотрудничества в сфере ИКТ и транспорта

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Европейская экономическая комиссии ООН (ЕЭК ООН) обсудили развитие сотрудничества в сфере ИКТ и транспорта.

Как передает в субботу Trend, об этом сообщил министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в своем аккаунте в социальной сети Х.

“Мы встретились с исполнительным секретарем Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) Татьяной Молчан, находящейся с визитом в нашей стране в рамках недели СПЕКА (Специальная программа ООН для экономик стран Центральной Азии). Мы обсудили развитие сотрудничества между ЕЭК ООН и Азербайджаном в сфере ИКТ и транспорта, также обменялись идеями о мерах, которые необходимо реализовать для повышения кадрового потенциала по этим направлениям”, - говорится в публикации.

Отметим, что Специальная программа ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) была учреждена 26 марта 1998 года.

В настоящее время государствами-участниками СПЕКА являются Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

СПЕКА предоставляет платформу субрегионального сотрудничества для реализации тех Целей устойчивого развития (ЦУР), которые могут быть наилучшим образом достигнуты посредством регионального сотрудничества. В 2023 году Азербайджан председательствует в СПЕКА.

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