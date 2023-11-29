В Азербайджане сдано в эксплутацию буксирное судно "Тертерчай"

БАКУ/Trend/ - Построенное на судоремонтно-строительном заводе "Зых" буксирное судно "Тертерчай" сдано в эксплутацию, сообщает в среду Trend со ссылкой на ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).

Согласно данным ASCO, длина "Тертерчай" составляет 26 метров, ширина - 6,7 метра, высота борта - 3 метра, осадка - 1,6 метра, дедвейт - 14 тонн. Судно с экипажем из шести человек будет двигаться со скоростью 9 узлов. Буксир сможет перевозить на борту до 3 тонн груза.

Следует отметить, что на заводе "Зых", помимо оказания широкого спектра профессиональных судоремонтных и морских инженерных услуг, с 2017 года осуществляется строительство судов на основании соответствующей сертификации. "Тертерчай" - второй корабль, построенный судоремонтно-строительным заводом "Зых". До этого был построен и сдан в эксплутацию однотипный корабль под названием "ASCO 1".

В настоящее время на заводе продолжается строительство еще четырех кораблей.

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