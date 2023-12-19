Европейский банк реконструкции и развития одобрил кредит ASCO

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил долгосрочный кредит ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство " (ASCO), сообщает во вторник Trend.

Согласно данным, соответствующее решение принято Советом директоров ЕБРР.

Напомним, что ЕБРР планирует предоставить ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) старший обеспеченный кредит (в настоящее время сумма кредита не указана, хотя первоначально предполагалась сумма в размере 60 миллионов долларов США).

Данный проект поможет компании расширить операции торгового флота в международных водах за пределами Каспийского моря, улучшая региональные связи и торговые отношения.

"Проект будет способствовать достижению качества переходного периода "Конкурентоспособный" путем приобретения дополнительных судов для увеличения весовой нагрузки на грузы компании и улучшения гибкости маршрутных направлений. Проект также будет способствовать достижению цели "Интегрированный" путем расширения доходов от флота компании в некаспийских регионах и облегчения перевозок по Среднему коридору", - говорится в сообщении банка.

В сообщении ЕБРР отмечается, что ASCO также использует опыт ЕБРР в области энергоэффективности и ресурсоэффективности для достижения более высоких экологических стандартов и устранения рисков, связанных с переходом к нулевому балансу выбросов углерода.

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