ЗАО "Азербайджанские железные дороги" о шагах в рамках "зеленой" климатической повестки

БАКУ /Trend/ - При реализации каждого нового проекта анализируются принципы ESG (Environmental, social, and governance - экология, социальная политика и управление) и выбираются наиболее эффективные решения, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Согласно информации, заказанные ЗАО 10 поездов компании Stadler функционируют на электричестве, и их работа не причинит ущерба окружающей среде. В Баку уже доставлены четыре подобных поезда.

Также в ходе реконструкции локомотивного депо "Ени Баладжары" на крыше зданий было установлено 307 солнечных панелей, а в локомотивном депо "Ени Гянджа" - 350 солнечных панелей.

"По согласованию с министерством экологии и природных ресурсов на 85-м километре линии Горадиз-Агбенд, в районе станции Миндживан, было учтено расположение деревьев с тем, чтобы не наносить вред лесному массиву. В целом, посадка деревьев вдоль железнодорожного пути предусмотрена в каждом проекте АЖД. Например, в рамках проекта линии Барда-Агдам уже посажены сосны и другие виды деревьев" , — подчеркивает ЗАО.

Также ЗАО сократило использование бумаги для документирования и билетов, применены инновационные технологические решения, а с 2023 года прекращена продажа билетов в бумажной форме на Абшеронском кольцевом маршруте, и билеты реализуются онлайн.