Бакметрополитен объявил график работы в связи с предстоящими праздниками

Баку/Trend/ - ЗАО "Бакинский метрополитен" обнародовало график работы в связи с предстоящими новогодними праздниками и Днем солидарности азербайджанцев всего мира.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на информацию ЗАО, режим работы метрополитена согласуется с решением Кабинета министров Азербайджана, и 30 декабря 2023 года, а также 7 января 2024 года (рабочие дни) будут обслуживаться в соответствие с осенне-зимним графиком движения в рабочее время.

Часы пик в метро - с 07:00 до 10:00 утра и с 17:30 до 19:30 вечера.

В связи с переносом рабочих дней из-за предстоящих праздников, в направлении "28 мая - Хази Асланов" 30 декабря и 7 января в часы пик между поездами будет двухминутный интервал.

31 декабря и 1 января 2024 года поезда по направлению "28 мая – Ази Асланов" будут курсировать с 07:00 утра до 21:00 вечера с интервалом 2,5 минуты.

Вместе с тем ЗАО, с учетом возможных праздничных перегрузок из-за культурно-массовых мероприятий, может выпустить на различные направления движения резервные составы.

Что же касается непосредственно функционирования метро в Новый год, то время работы Бакинского метрополитена продлено на один час. Таким образом, все станции будут открыты для пассажиров до 01:00 ночи 1 января 2024 года.

Со 2 по 6 января 2024 года движение поездов по направлению "28 мая – Ази Асланов" будет регулироваться с трехминутными интервалами с 07:00 утра до 21:00 вечера. Однако, учитывая направления пассажиропотоков, запасные поезда будут готовы к выпуску на линии.

Пассажиров, следующих в направлении станции "Бакмил" и обратно, ЗАО просит пользоваться данным уточненным графиком.

ЗАО "Бакинский метрополитен" просит пассажиров избегать негативных ситуаций, строго соблюдать правила пользования и требования общественного порядка, а также санитарно-гигиенические нормы.

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