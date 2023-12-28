Названы сроки сдачи в эксплуатацию первого дноуглубительного судна Азербайджана (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - "Бакинский судостроительный завод" и голландская компания "Damen Shipyards Gorinchem B.V." начали строительство дноуглубительного судна "CSD 650", и оно может быть сдано в эксплуатацию в конце 2025 года.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сообщил председатель правления "Бакинского судостроительного завода" Эльшад Нуриев.

По его словам, заказчиком работ является Бакинский Международный морской торговый порт.

"Строительство такого судна очень актуально. Снижение уровня Каспийского моря требует наличия в стране подобных судов. Судно такого типа впервые будет построено в Азербайджане", - подчеркнул Нуриев.

Отметим, что работа дноуглубительного судна направлена на создание условий в портах Азербайджана с тем, чтобы они способны были обслуживать суда с осадкой более 6-8 метров, например, танкеры на 8 тысяч тонн, работающие в акватории Каспия.

Из-за обмеления Каспия процесс приема таких судов в настоящее время сталкивается с трудностями, поскольку на дне азербайджанской акватории Каспия сейчас в основном твердая глина, тогда как раньше был песок и легкая глина.

Поэтому требуются современные дноуглубительные суда, например, типа "CSD 650" с мощным ковшом и другими технологическими нюансами.

Нуриев также сообщил Trend, что судостроительный завод по заказу SOCAR строит танкер (стоимость определена в 28,8 миллиона долларов США), также у завода есть заказ на паром для ASCO.

"Заказы на танкера касаются 8-тысячника и 12-тысячника", - сказал председатель правления "Бакинского судостроительного завода".

По его словам, у предприятия есть подписанные контракты, есть формирующиеся заказы.

"Мы планируем выполнить заказы до 2030 года", - добавил Нуриев.

Напомним, что в июне текущего года между "Бакинским судостроительным заводом" и "Damen Shipyards Gorinchem B.V." был подписан Меморандум о сотрудничестве, а 12 октября - контракт на строительство.