В Азербайджане завершен капитальный ремонт снабженческого судна "Губадлы"

БАКУ /Trend/ - Завершен капитальный ремонт снабженческого судна "Губадлы", сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).

Согласно данным ASCO, Судно отремонтировано на судоремонтном заводе "Биби-Эйбат".

Отмечается, что в ходе ремонта были отремонтированы главные двигатели, брашпиль и мачта, насосы, воздушные камеры, системы трубопроводов, водонепроницаемые двери, иллюминаторы, люки и вентиляционные крышки, необходимое электрооборудование, отремонтирована и испытана балка ППО, а также дефектные участки деревянного пола на главной палубе.

В целях улучшения жилищно-бытовых условий личного состава проведен необходимый ремонт в столовой, санузлах, комнате отдыха и каютах.

Кроме того, были отремонтированы вал весла, рулевое устройство, донная и бортовая арматура, протекторные устройства, а после завершения работ по очистке и покраске корабля были заменены защитные колеса с обоих бортов.

На корабле установлены новый измерительный прибор скорости, антенна для двух стационарных радиостанций UQD, современная аппаратура АРБ "Коспас-Сарсат", три аварийно-спасательные радиостанции UQD, две гиросферы для гирокомпаса, проверено и отремонтировано радионавигационное оборудование.

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