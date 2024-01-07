БАКУ/Trend/ — Турция рассчитывает на реализацию проекта создания Зангезурского коридора к 2029 году, передает в воскресенье Trend со ссылкой на заявление для турецких СМИ министра транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадыра Уралоглу.

"Для нас этот коридор незаменим", - подчеркнул Уралоглу.

По его словам, азербайджанская часть Зангезурского коридора (от Баку и до Горадиза) близится к завершению.

"Протяженность турецкого участка коридора составляет 224 км. В целом, весь процесс создания этого коридора займет пять лет. То есть думаю, что в 2028 году мы полностью завершим все работы", - сказал Уралоглу.

По его информации, продолжаются строительные работы на участке от Горадиза до Ордубада (Нахчыванская Автономная Республика) за исключением части, проходящей по территории Армении.

"Потребуется реконструкция существующей дороги, соединяющей Нахчыванскую Автономную Республику с Турцией протяженностью около 100 км. Ее продолжением станет железная дорога Ыгдыр-Карс, по которой тендерные процедуры уже провели, прокладку начинаем в этом году", - отметил Уралоглу.

Турецкий министр также указал на то, что в последнее время со стороны премьер-министра Армении Никола Пашиняна звучат положительные отклики в отношении данного коридора, хотя ранее, когда была выдвинута подобная инициатива, армянская сторона реагировала негативно.

"Протяженность армянского участка Зангезурского коридора около 43 км. В случае договоренности, армянской стороне необходимо будет провести планирование и тендеры, чтобы коридор считался полностью завершенным", - сказал он.

Он также упомянул, что Иран со своей стороны выдвинул инициативу строительства дороги, которая свяжет Азербайджан с Нахчыванской Автономной Республикой и Турцией через свою территорию (в обход Армении), и в связи с этим идут соответствующие переговоры.

"Зангезурский коридор является кратчайшим путем для Турции в Центральную Азию и страны тюркского мира", - добавил министр.

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