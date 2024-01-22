Судно-паром "Ордубад" ASCO возобновило работу после ремонта

БАКУ/Trend/ — Судно-паром "Ордубад" типа "Ro-Ro", принадлежащее Морскому транспортному флоту ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO), после ремонта начало выполнять плановые рейсы, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ASCO.

Ремонтные работы проводились на судоремонтно-строительном заводе "Зых".

На корабле были выполнены корпусные сварные работы, работы по автоматике и трубопроводам, отремонтированы насосы различного назначения.

Подводная и надводная части парома, вагонная палуба очищены и покрашены.

Также в каютах были проведены необходимые работы по улучшению условий проживания экипажа корабля.

Характеристики судна-парома: длина 154,55 метра, ширина 18,3 метра, максимальная скорость движения 15 узлов.

Дедвейт — 3 950 тонн.

Напомним, что данный паром был построен в Азербайджане еще в 1986 году. Его текущий порт приписки — Алят.

Способен перевозить пассажиров и грузы.

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