Судно-паром "Ордубад" ASCO возобновило работу после ремонта

БАКУ/Trend/ — Судно-паром "Ордубад" типа "Ro-Ro", принадлежащее Морскому транспортному флоту ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO), после ремонта начало выполнять плановые рейсы, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ASCO.
Ремонтные работы проводились на судоремонтно-строительном заводе "Зых".
На корабле были выполнены корпусные сварные работы, работы по автоматике и трубопроводам, отремонтированы насосы различного назначения.
Подводная и надводная части парома, вагонная палуба очищены и покрашены.
Также в каютах были проведены необходимые работы по улучшению условий проживания экипажа корабля.
Характеристики судна-парома: длина 154,55 метра, ширина 18,3 метра, максимальная скорость движения 15 узлов.
Дедвейт — 3 950 тонн.
Напомним, что данный паром был построен в Азербайджане еще в 1986 году. Его текущий порт приписки — Алят.
Способен перевозить пассажиров и грузы.
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