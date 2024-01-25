Самолет рейса по маршруту Баку-Тбилиси вернулся в аэропорт вылета

БАКУ /Trend/ - Капитан воздушного судна, выполнявшего рейс J2-8223 авиакомпании Azerbaijan Airlines по маршруту Баку-Тбилиси, принял решение вернуться в аэропорт вылета, передает в четверг Trend со ссылкой на ЗАО Azerbaijan Airlines.

Причиной стала неблагоприятная погода в районе аэропорта в Тбилиси (сильный туман).

Самолет успешно совершил посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 11:28 по местному времени.

Пассажиры данного рейса вылетят в Тбилиси после улучшения в городе погодных условий.