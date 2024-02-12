Швейцария интересуется ростом транзита грузов через Бакинский порт

БАКУ /Trend/ - Чрезвычайный и полномочный посол Швейцарской Конфедерации в Азербайджане Томас Штелин 12 февраля посетил Бакинский международный морской торговый порт (БММТП), сообщает в понедельник Trend со ссылкой на БММТП.

"За последнее время вырос объёмов перевозок грузов из Азии в Швейцарию, проходящих через Бакинский порт. Если в 2022 году этот показатель составил 146 755 тонн, то в 2023 году увеличился до 551 074 тонн", - говорится в сообщении.

На встрече посла с генеральным директором порта Талехом Зиядовым были обсуждены текущие и перспективные направления сотрудничества, в том числе потенциальное партнерство со "Швейцарской программой сотрудничества" на 2022-2025 годы.

Стороны обсудили стратегическую роль БММТП в рамках Среднего коридора для непрерывного регионального сообщения, а также успехи по внедрению устойчивых и экологически чистых решений в портовой деятельности.