БММТП объявил тендеры на ремонт буксировщика, а также по проблеме сточных вод

БАКУ/Trend/ - ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" (БММТП) отбирает подрядчика для капитального ремонта судна "Silkway".

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в объявлении БММТП.

Отбор проводится методом открытого тендера, в котором могут принять участие физические и юридические лица.

Тендерные предложения принимаются до 17:00 3 апреля 2024 года.

Отметим, что судно-буксировщик "SilkWay" было принято на баланс БММТП в 2018 году.

Оно было построено турецкой компанией Loyd Shipyard, оснащено передовыми навигационными системами.

Вместимость "SilkWay" - 82 тонны. Максимальная скорость - 10 узлов.

Также БММТП объявил тендер по выбору компании для проведения анализа качественных показателей сточных вод. Тендерные предложения принимаются до 17:00 18 марта 2024 года.

Напомним, что грузоперевалочный потенциал Бакинского порта, открывшегося 14 мая 2018 года, в рамках первой фазы составляет 15 миллионов тонн, в том числе 100 тысяч контейнеров в год.

Причалы обслуживают сухогрузы, паромы, суда типа Ro-Ro и Ro-Pax и флотилию самого порта.

Мощность порта будет увеличена в ближайшие годы еще на 10 миллионов тонн.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!