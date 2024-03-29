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В Баку начал функционировать очередной электробус

Транспорт Материалы 29 марта 2024 15:50 (UTC +04:00)
В Баку начал функционировать очередной электробус

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Лада Евграшина
Лада Евграшина
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БАКУ/Trend/ — Очередной электробус начал курсировать по маршруту №5 в Баку — одному из самых длинных маршрутов столицы, передает в пятницу Trend со ссылкой на Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA).

В 2024 году в рамках "Программы мобильности города Баку", разработанной и реализуемой министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана, на разные маршруты будет поставлено для выполнения услуг в целом до 100 электробусов, основная часть который — во второй половине года.

Пока в Баку работает лишь несколько единиц, причем на маршруте №5.

Автобусы с электрическим двигателем приобретены у китайских производителей, в частности, у "BYD" и "Zhongtong Bus Holding Co. Ltd".

Заряженное однократно подобное транспортное средство способно проехать 350 километров в течение дня без дополнительной зарядки.

Салон рассчитан на 85 пассажиров.

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