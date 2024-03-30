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ASCO отремонтировало паром типа "RoPax"

Транспорт Материалы 30 марта 2024 09:52 (UTC +04:00)
ASCO отремонтировало паром типа "RoPax"

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Лада Евграшина
Лада Евграшина
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БАКУ/Trend/ - Завершен реверсный ремонт парома типа "RoPax" "Азербайджан" морского транспортного флота "Азербайджанского каспийского морского пароходства" (ASCO), передает в субботу Trend со ссылкой на ASCO.

Ремонтные работы прошли на предприятии ASCO на Зыхе (Баку), в ходе них были отремонтированы насосы разного назначения, палуба, каюты.

После ремонта судно приступило к плановым работам.

Отметим, что данный паром длиной 154,5 метра, шириной 17,7 метра может перевозить 100 пассажиров, 56 вагонов цистерн или 50 грузовиков.

Паром активно задействован в перевозках через Каспий.

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