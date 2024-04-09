Румынский министр приветствовал предстоящее открытие авиарейса Бухарест-Баку

БАКУ/Trend/ - Сопредседатель румыно-азербайджанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, министр энергетики Румынии Себастьян-Иоан Бурдужа приветствовал предстоящее в июне открытие прямого рейса Бухарест-Баку, передает во вторник Trend со ссылкой на сообщение министра в соцсетях.

"В этом году румынско-азербайджанскому стратегическому партнерству исполняется 15 лет. Наконец с 3 июня между столицами наших стран появится прямое авиасообщение. Я просил об этом во время встречи с Президентом Азербайджана в Баку 1 апреля", - отметил Бурдужа.

По его мнению, выполнение рейса дважды в неделю национальным авиаперевозчиком Азербайджана - AZAL (по понедельникам и четвергам) очень важно.

"Такое прямое авиасообщение облегчит общение бизнесменов обоих государств. Увеличится количество туристов в Румынии. Также у Румынии появится новый авиамаршрут, по которому граждане Румынии смогут посещать Баку или осуществлять транзит в соседние с Азербайджаном страны", - подчеркнул румынский министр.

Отмтим, что ранее в ЗАО "Azerbaijan Airlines" сообщили, что открытие рейсов в Бухарест будет способствовать расширению деловых, туристических, культурных возможностей между Азербайджаном и Румынией.

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