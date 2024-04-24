Обсужден проект страновой стратегии ЕБРР по Азербайджану на 2024-2029 гг. (ФОТО)

БАКУ /Trend/ — Заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Самир Мамедов и региональный директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по Кавказу Алкис Вриениос Дракинос обсудили первоначальный проект новой страновой стратегии банка по Азербайджану на 2024-2029 годы, в том числе учитывающей сферу транспорта, сообщает Trend в среду со ссылкой на министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана.

«Алкис Вриениос Дракинос проинформировал азербайджанскую сторону о первоначальном проекте новой страновой стратегии банка, которая отражает приоритеты и цели Азербайджана на 2024-2029 годы, в том числе в сферах цифровизации и транспорта», — отмечает ведомство.

В рамках встречи состоялся обмен мнениями о содействии диверсификации экономики путем оказания большей поддержки менеджменту частного сектора и государственных предприятий в сфере транспорта, ускорения перехода к «зеленой» экономике и расширения региональных возможностей.

«В ходе встречи заместитель министра Самир Мамедов рассказал о проделанной работе по цифровизации и диверсификации сферы транспорта в стране, развитии транспортных коридоров и других вопросах, а также существующих проектах и ​​планах на будущее», — отмечено в информации.

Отметим, что ЕБРР активно кредитует инфраструктурные проекты Азербайджана, взаимное сотрудничество успешно развивается с 1992 года.