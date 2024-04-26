Руководство БММТП о шагах по развитию порта

БАКУ/Trend/ - Руководитель Бакинского международного морского торгового порта (БММТП) Талех Зиядов дал интервью "Euronews", в котором рассказал о достижениях и планах БММТП, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, БММТП - единственный на Каспии "Зеленый порт", способный осуществлять перевалку до 15 миллионов тонн грузов в год, использует выгодное географическое положение в центре Центральной Евразии и вносит существенный вклад в экономическое развитие региона.

"Порт имеет четкие амбиции по адаптации, росту и удовлетворению растущих глобальных торговых потребностей. В прошлом году общий объем перевалки в БММТП превысил 7,3 миллиона тонн (рост за три года на 51 процент), увеличилась скорость обработки грузов, и есть возможности для увеличения грузопотока", - подчеркнул Зиядов.

Отметим, что порт расположенный в Аляте, имеет 13 причалов, включая Ro-Ro, паромный терминал.

Также построен терминал для транзита удобрений и склады, способные хранить 60 тысяч тонн различных удобрений.

Исполнительный директор БММТП Юджин Си в беседе с журналистами "Euronews" отметил, что развитие технологий, цифровизация и автоматизация занимают важное место в повестке дня развития порта.

Также БММТП внедряет меры по экологической устойчивости, чтобы уменьшить воздействие на окружающую среду и экосистему.

С учетом современных технологий мощность порта постепенно будет расширена до 25 миллионов тонн грузов в год.

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