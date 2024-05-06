БАКУ /Trend/ - Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air ввела новый тариф Wizz Smart и теперь предлагает пассажирам линейку из четырех тарифов, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на данную авиакомпанию.

Самым бюджетным тарифом на рейсах данной авиакомпании, в том числе летающей из Баку в Будапешт, Рим и Дубай, является тариф "Basic", который включает только маленькую ручную кладь размерами до 40х30х20 см и весом до 10 кг.

За ним следует новый тариф "Wizz Smart", который позволит взять на борт самолета в дополнение к маленькой ручной клади еще и чемодан на колесиках или другую сумку габаритами до 55х40х23 см и весом до 10 кг. Он также включает приоритетную посадку, бесплатный выбор стандартного места и возможность зарегистрироваться на рейс за 30 дней до вылета.

Также существует тариф "Wizz Go" - пассажир имеет право на маленькую ручную кладь, выбор стандартного места и багаж 20 кг.

Самый дорогой тариф "Wizz Plus" включает большую и маленькую ручную кладь, 32 кг багажа, выбор любого места без доплаты, бесплатную регистрацию в аэропорту, отсутствие сбора за изменение рейса и возможность вернуть билет с зачислением средств на "Wizz-счет".

Wizz Air является одной из крупнейших бюджетных авиакомпаний в Центральной и Восточной Европе.

В Азербайджане компания присутствует с 2013 года и планирует увеличить количество рейсов и направлений.