На территории Бакпорта будет создан региональный центр по исследованию Каспия

БАКУ /Trend/ - В Баку на территории Международного морского торгового порта (БММТП) в ноябре может быть создан региональный центр, занимающийся исследованиями Каспийского моря.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на первом мероприятии в ADA "Caspian Blue Horizons" заявил гендиректор БММТП Талех Зиядов в ходе дискуссий по теме "Обсуждении синергии науки и бизнеса для климатической устойчивости и устойчивости Каспия в преддверие COP29".

"Предположительно, такой центр будет функционировать на территории Бакинского порта, поскольку здесь имеется необходимое новейшее оборудование", - подчеркнул он.

По его мнению, Каспийское море является одним из самых малоизученных мест в мире.

"Последние исследования Каспийского бассейна были проведены в 1970-х годах. Но в последние десятилетия Каспий мелеет, идут негативные климатические изменения. По вопросам, связанным с климатом, важно сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами, привлекать в этот регион международные инвестиции, а также представителей академического и научного сообщества для исследовательских работ", - добавил Зиядов.

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