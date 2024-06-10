Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Транспорт

На территории Бакпорта будет создан региональный центр по исследованию Каспия

Транспорт Материалы 10 июня 2024 11:32 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Лада Евграшина
Лада Евграшина
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В Баку на территории Международного морского торгового порта (БММТП) в ноябре может быть создан региональный центр, занимающийся исследованиями Каспийского моря.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на первом мероприятии в ADA "Caspian Blue Horizons" заявил гендиректор БММТП Талех Зиядов в ходе дискуссий по теме "Обсуждении синергии науки и бизнеса для климатической устойчивости и устойчивости Каспия в преддверие COP29".

"Предположительно, такой центр будет функционировать на территории Бакинского порта, поскольку здесь имеется необходимое новейшее оборудование", - подчеркнул он.

По его мнению, Каспийское море является одним из самых малоизученных мест в мире.

"Последние исследования Каспийского бассейна были проведены в 1970-х годах. Но в последние десятилетия Каспий мелеет, идут негативные климатические изменения. По вопросам, связанным с климатом, важно сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами, привлекать в этот регион международные инвестиции, а также представителей академического и научного сообщества для исследовательских работ", - добавил Зиядов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости