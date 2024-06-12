Средний коридор предлагает более эффективный маршрут между Востоком и Западом – Caspian Policy Center

БАКУ/Trend/ - Средний коридор предлагает более эффективный маршрут между Востоком и Западом.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Caspian Policy Center (CPC), об этом сказал президент CPC Эфган Нифти, выступая на II конференции по связности в Каспийском регионе в Лондоне.

"Каспийский регион – это скрытая жемчужина, наполненная потенциалом, особенно для международной торговли. Именно здесь Средний коридор меняет правила игры. Эта сеть маршрутов меняет представление о связях, предлагая более быстрый и эффективный переход между Востоком и Западом", - подчеркнул он.

Отметив, что транспортировка через торговые пути, проходящие по территории России, затруднена санкциями, а морская торговля ограничена из-за военных действий на Ближнем Востоке, Нифти упомянул, что необходимость диверсификации торговых путей очевидна.

"Это придает новый импульс развитию региональных транспортных связей в Центральной Азии и на Южном Кавказе. Дальнейшая поддержка таких проектов, как Средний коридор, не только укрепит политические и экономические отношения внутри региона, но также поддержит региональные цели по обеспечению связности, энергетической диверсификации и долгосрочному развитию", - добавил он.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.

X: @Lyaman_Zeyn

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