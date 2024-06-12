Президент COP29 призвал представителей авиационной отрасли к активным действиям по сокращению выбросов

БАКУ/Trend/ - Амбиции по достижению к 2050 году нулевых выбросов парниковых газов в отрасли авиации имеют важнейшее значение.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP29 Мухтар Бабаев в ходе Всемирного саммита по аэронавигации организации CANSO (Civil Air Navigation Services Organisation).

По его словам, на авиационную отрасль по всему миру приходится 2-3% глобальных выбросов диоксида углерода, и в последние десятилетия темпы эмиссии растут быстрее, чем на железнодорожном, автомобильном и морском транспортах.

По мнению министра, авиационная отрасль вместе с тем лидирует по технологическим инновациям, и это может стать ключом к решению проблем эмиссии парниковых газов.

"Я призываю всех лидеров мировой авиационной отрасли решительно принять климатические вызовы и оперативно отреагировать на них. Ваши усилия, ваши инновации и ваша приверженность делу имеют жизненно важное значение для формирования устойчивого будущего авиации. Кроме того, мы можем повысить эффективность управления воздушным движением во всем мире и внести значительный вклад в достижение наших общих целей в области климата", - подчеркнул Бабаев.

Министр также упомянул, что с момента избрания Азербайджана местом проведения COP29, страна активно взаимодействует со всеми государствами и заинтересованными сторонами для обеспечения того, чтобы COP29 стала историей успеха для всех.

"Команда председательства COР29 уже посетила различные части мира, включая Африку, малые островные государства Карибского бассейна, Центральную Азию, Европу и Северную Америку, чтобы услышать все мнения и позиции", - добавил он.

Мухтар Бабаев сообщил, что на COP29 команда стремится развивать глобальное партнерство, объединяя страны, отрасли и сообщества для достижения общей цели.

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