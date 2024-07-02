Азербайджан и Китай подписали меморандум в связи с перевозками по Среднему коридору

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Китай подписали меморандум, который поспособствует росту объемов перевозок по Среднему коридору, сообщает во вторник Trend

Согласно данным ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (ADY), подписание состоялось в рамках встречи с делегацией правительства провинции Цзянсу Китайской Народной Республики.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о привлечении новых грузов в Средний коридор, текущих вопросах сотрудничества, а также субсидировании Китаем транзитных перевозок через территорию Азербайджана.

По итогам встречи был подписан меморандум о сотрудничестве. Меморандум послужит развитию двусторонних связей между сторонами в сфере железнодорожного транспорта и увеличению объемов перевозок по Среднему коридору.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

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