AZAL отменил сегодняшний рейс из Баку в Казань

БАКУ/Trend/ - Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) отменила рейс Баку–Казань-Баку, запланированный на сегодня, 8 января 2025 года, передает в среду Trend со ссылкой на авиакомпанию.

"Решение принято в связи с закрытием воздушного пространства над Казанью из-за плана «Ковер». AZAL уделяет первостепенное внимание безопасности полетов и строго придерживается международных стандартов", - сказали в AZAL.

Как отмечается, пассажиры отмененного рейса могут получить дополнительную информацию, обратившись в колцентр авиакомпании по электронной почте: [email protected].

"AZAL продолжает внимательно следить за ситуацией и будет своевременно информировать пассажиров о любых изменениях", - говорится в сообщении авиакомпании.